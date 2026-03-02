Agnieszka Lal, znana internautom jako Aggie, jeszcze kilka miesięcy temu dzieliła się radosnymi zdjęciami z narodzin swojego syna w Los Angeles. Niestety, teraz influencerka i prowadząca "Prince Charming" przechodzi bardzo trudne chwile. Trafiła do szpitala i przeszła poważną operację.

Agnieszka Lal musiała przejść operację kręgosłupa. Dramat prowadzącej „Prince Charming”

Zaledwie trzy miesiące po porodzie sytuacja stała się dramatyczna. Sama Aggie niespodziewanie musiała trafić na pogotowie. Diagnoza była jednoznaczna - potrzebna była natychmiastowa operacja kręgosłupa. Na szczęście wszystko poszło zgodnie z planem. Agnieszka Lal przyznała, że nie tego spodziewała się po porodzie, ale udało jej się zachować pogodę ducha. Podziękowała lekarzowi za profesjonalną opiekę.

Operacja kręgosłupa trzy miesiące po porodzie… Cóż… tego nie było w moim bingo. Ale hej, Wszechświecie, dzięki za to, że uczyniłeś mnie wojowniczką. Czuję się dobrze i jestem bardzo wdzięczna najlepszemu lekarzowi Jaredowi D. Amentowi za jego kunszt i wsparcie emocjonalne napisała na Instagramie.

Agnieszka Lal została mamą. Prowadząca „Prince Charming” urodziła w Los Angeles

W listopadzie 2025 roku prowadząca „Prince Charming” przekazała radosną nowinę. Gwiazda poinformowała, że została mamą chłopca o imieniu Jagger Lal Riglin.

Agnieszka Lal od kilku lat mieszka w Los Angeles, gdzie prowadzi zarówno życie prywatne, jak i zawodowe. Tam właśnie odbył się poród, którego kadry obiegły sieć. To właśnie z Los Angeles Aggie relacjonuje swoją codzienność i nie zamierza zwalniać tempa.

