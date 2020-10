Dramat Natalki z "M jak miłość"! Już nigdy nie zobaczy ukochanej córeczki?! 

Natalia (Marcjanna Lelek) z "M jak miłość" już wkrótce przeżyje prawdziwy dramat. Po tym, jak już dowie się, z kim zdradził ją Franek (Piotr Nerlewski) wydarzy się coś znacznie gorszego! Okazuje się bowiem, że wkrótce Natalka dowie się, że jej ukochana córeczka zniknęła! Zobaczcie, co dokładnie wydarzy się w nowych odcinkach "M jak miłośc"! Coś czujemy, że wątek Natalki przyniesie widzom naprawdę ogromne emocje.

Franek zniknie razem z córką

Dokładnie 6 października w 1531 odcinku "M jak miłość" Natalka wróciła do Grabiny. Do Polski przyleciała razem z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński), a w Australii został jej mąż Franek i córeczka Hania. Po powrocie do Grabiny Natalia opowiedziała Barbarze, że Franek ma romans. Natalia zdobyła adres kochanki swojego męża i kiedy pojechała ją poznać dowiedziała się, że mąż zdradza ją z Justyną (Olga Kalicka)! Teraz okazuje się, że zdradzona i załamana Natalia podejmie decyzje o rozwodzie!

Jak informuje portal superseriale.se.pl już w 1537 odcinku "M jak miłość" Natalia skontaktuje się z prawnikiem. Poprosi Wernera (Jacek Kopczyński), żeby wysłał wniosek rozwodowy do jej męża. Natalia podejmie decyzję, że musi wrócić do Australii zabrać córeczkę i razem z nią na stałe wrócić do Grabiny. Niestety, Natalia szybko dowie się, że mała Hania zniknęła! w 1537 odcinku serialu TVP Ula (Iga Krefft) zadzwoni do siostry i przekaże jej dramatyczną wiadomość.

Dzwoniła Ula! Franek zabrał Hanię i pojechali gdzieś, nie wiadomo dokąd! - powie swoim bliskim zrozpaczona Natalka.

Czy Natalce uda się skontaktować z mężem i dowie się, gdzie jest jej córka? Odzyska małą Hanię? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Mat. prasowe

