Czy Rosja wystąpi na Eurowizji Junior 2019? Ich reprezentant, Denberel Oorzhak zasłabł podczas próbnych występów przygotowujących do finału! 13-latkowi natychmiast została udzielona pierwsza pomoc, jednak musiał pojechać do szpitala! Czy chłopiec wyjdzie z placówki medycznej przed niedzielą? Jaki jest stan jego zdrowia?

Reklama

Rosja nie wystąpi na Eurowizji Junior?

Finał Konkursu Piosenki Eurowizji dla dzieci 2019 zbliża się wielkimi krokami. Już w najbliższą niedzielę, 24 listopada przedstawiciele 19 państw zmierzą się ze sobą na scenie. O puchar powalczą m.in. Australia, Białoruś, Irlandia, Włochy, Holandia, Hiszpania czy Serbia. Ale czy wystąpi też Rosja, która jest na liście? Ich reprezentant zasłabł podczas pierwszych prób do finału.

- Na miejscu natychmiast została udzielona mu pomoc medyczna, zapewniona przez organizatorów. Denberel został następnie przewieziony do szpitala na dalsze badania, gdzie pozostanie przez dobę - poinformowano w komunikacie.

Zobacz także: Polacy będą mogli głosować na Viki Gabor w Eurowizji Junior! Zobaczcie, jak oddać głos

Jak zapewniają organizatorzy, jego stan zdrowia jest określany jako dobry. 13-latek zapewnioną najlepszą opiekę ze strony lekarzy i organizatorów. Wszyscy życzą mu szybkiego powrotu do zdrowia.

Denberel Oorzhak do Konkursu zgłosił się z piosenką "A Time For U". Wokalista tworzy duet z 10-letnią Tatyaną Mezhentsevą, która jest najmłodszą uczestniczką tegorocznej imprezy. Czy dziewczynka wystąpi sama na scenie? Trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia Denberela!

Konkurs Piosenki odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 24 listopada o godzinie 16:00. W tym roku Polskę będzie będzie reprezentować 12-letnia Viki Gabor. Wokalista zaśpiewa "Superhero". Zwycięzcę tegorocznej edycji poznamy około godziny 18:20. Będziecie oglądać?

Reprezentant Rosji trafił do szpitala.

Eastnews

Czy uda mu się wystąpić w finale?