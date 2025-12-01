Mateusz Kołtunowicz ma guza nerki. Jest już w szpitalu

Mateusz Kołtunowicz, znany szerzej jako Mateunia, to znany stylista gwiazd, który od lat zajmuje się kreowaniem wizerunku czołowych postaci polskiego show-biznesu. Na swoim koncie ma współpracę z takimi nazwiskami jak Michał Szpak, Honorata Skarbek, Beata Kozidrak, Małgorzata Ostrowska, Maja Bohosiewicz oraz Katarzyna Zillmann. Kołtunowicz uczestniczy również w produkcji programu „The Voice of Poland”, gdzie odpowiada za stylizacje uczestników i trenerów. Jego kreatywność i wyczucie stylu zyskały mu uznanie wśród celebrytów oraz obserwatorów mody.

Mateusz Kołtunowicz trafił do szpitala. Ma guza nerki

Informacja o stanie zdrowia Mateusza Kołtunowicza zszokowała fanów i środowisko medialne. Sam stylista poinformował w swoich mediach społecznościowych, że podczas rutynowego badania USG, które miało na celu wykluczenie problemów gastrologicznych, lekarze przypadkowo odkryli guza na jego nerce. Zaskakujące jest to, że guz nie dawał żadnych objawów bólowych, a wyniki krwi Mateusza pozostawały w normie. Dzięki szybkiej diagnostyce możliwa była natychmiastowa reakcja - Kołtunowicz został skierowany do szpitala, gdzie obecnie oczekuje na operację usunięcia zmiany.

Tego nie było w moim bingo na 2025. Niedawno wykryto u mnie guza na nerce. Jutro będą go wycinać, a zaraz po finale The Voice of Poland przejechałem pół Polski z moimi najbliższymi, żeby pozbyć się go ze swojego ciała. Mówię o tym na Instagramie i Facebooku, bo wiem, że to ważne, żeby mówić o tym i dzielić się swoją historią napisał Kołtunowicz.

Mateusz Kołtunowicz zdecydował się podzielić swoją historią za pośrednictwem Instagrama. Opublikował zdjęcie z łóżka szpitalnego i zamieścił poruszający wpis, w którym opisał przebieg wydarzeń prowadzących do diagnozy. Podkreślił, że guz nerki nie powodował bólu, a wykryty został zupełnie przypadkowo. Zwrócił uwagę na znaczenie badań profilaktycznych, zaznaczając, że nawet prawidłowe wyniki krwi nie gwarantują pełnego zdrowia. W emocjonalnym tonie prosił swoich obserwatorów o troskę o własne zdrowie i regularne kontrole medyczne.

Guz nerki nie boli. U mnie wykryto go odpowiednio wcześnie. Przez zupełny przypadek (USG w celu wykluczenia gastrologicznych problemów). Piszę to po to, żebyście się badali, nie tylko wyniki krwi (moje są w normie). Dbajcie o siebie i trzymajcie kciuki za mnie! Pamiętajcie też, że po drugiej stronie szklanego ekranu telefonu jest człowiek, taki sam jak wy i nigdy nie wiecie, co on przeżywa w swoim życiu zaapelował.

Mateusz Kołtunowicz dziękuje za wsparcie

W trudnych chwilach Mateusz Kołtunowicz nie został sam. W swoim wpisie podziękował rodzinie, partnerowi i przyjaciołom, których nazwał swoją „drugą rodziną”, za nieocenione wsparcie emocjonalne. Jego apel spotkał się z ogromnym odzewem w mediach społecznościowych. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy z wyrazami współczucia, otuchy i życzeniami powrotu do zdrowia. Wśród komentujących znalazły się znane osobistości świata show-biznesu, takie jak Marta Manowska, Lara Gessler, Aleksander Baron czy Maja Bohosiewicz.

