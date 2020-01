Doda nadal walczy z ogromnym bólem: "Moja decyzja była błędem! Ja już odwrotu nie mam, ale wy zastanówcie się 100 razy!"

Doda od grudnia zmaga się z problemami ze słuchem. W zeszłym roku założyła aparat ortodontyczny, który zamiast jej pomóc, spowodował problemy zdrowotne. W wyniku naruszenia stawu żuchwowo-skroniowego odczuwa piski, które uniemożliwiają jej funkcjonowanie. Mija miesiąc odkąd Doda zaczęła odczuwać nasilające się objawy. Na swoim Instastory zdradziła, że powoli zaczyna się przyzwyczajać do tego objawu, ponieważ nie jest wstanie zrobić nic, aby temu zapobiec. Podziękowała specjalistom z dziedziny ortodoncji, którzy zaoferowali jej bezinteresowną pomoc, po tym jak usłyszeli o jej problemie.

Doda ma również rady dla osób, które dopiero zdecydują się na założenie aparatu, bazując na swoim doświadczeniu.

Doda o problemach ze słuchem

Doda przez problemy z nasilającym się piskiem w uszach, zmuszona była do chwilowego wycofania się z aktywności zawodowych. Wyprowadziła się z Warszawy, nie brała udziału w imprezach branżowych a także musiała odwołać swoje koncerty. Jak zdradziła, problemy z uszami nie ustały:

Jak wiecie, przez kilkanaście dni nie było mnie tutaj w ogóle. Starałam się jakoś wyciszyć z dala od Warszawy, od mojego życia, zgiełku i znaleźć jakieś porozumienie z tymi moimi piskami, które totalnie mnie wykluczyły z ostatnich aktywności zawodowych i nie tylko. Chyba się do nich powoli nawet przyzwyczajam.

Wokalistka bardzo żałuje decyzji o założeniu aparatu i doceniła fakt, że wcześniej miała idealny zgryz, który de facto nie wymagał korekty. Apeluje do ortodontów aby uświadamiali swoich pacjentów, kiedy założenie aparatu ortodontycznego nie jest konieczne.

Gdybym miała jeszcze raz zakładać aparat, to nigdy w życiu bym go nie założyła. Aparaty ortodontyczne są dla ludzi, którzy na serio mają problemy, a nie kaprys. Ja miałam totalnie zdrowy zgryz, nie miałam problemów ze stawami żuchwowo-skroniowymi. Wszystko to pojawiło się wraz z moją decyzją, która jednak była błędem. Chciałabym, żeby więcej ortodontów mówiło o plusach i minusach zakładania aparatów dla urody jedynie. Ale cóż... po mięsiącu latania po wszystkich lekarzach... osteopatach i fizjoterapeutach powiem Wam jedno: ja już odwrotu nie mam, ale wy zastanówcie się 100 razy.

Doda ostatni miesiąc spędziła na wizytach u lekarzy, którzy próbowali pomóc jej w zniwelowaniu pisku, który utrudnia jej codzienne funkcjonowanie i wykonywanie zawodowych zobowiązań. Specjaliści służyli jej radami, o każdej porze:

Chciałabym podziękować tym lekarzom, którzy zupełnie bezinteresownie próbowali mi pomóc. Emma Kiworkowa - wielkie dzięki. Dziękuję profesorowi Skarżyńskiemu, serdeczne dzięki. Dziękuję doktorowi Tomkowi za nawet nocne rozmowy i podtrzymywanie mnie na duchu no i wielkie dzięki dla dr Kasi - wiele razy uratowała mi życie podczas tego ostatniego miesiąca i oczywiście wielkie dzięki wszystkim tym, którzy pomogli mi przejść przez ten miesiąc, bo dokładnie mija miesiąc. Wszystkim moim fanom, jak zawsze mogę na Was liczyć. Dziękuję, że jesteście.

Dodatkowo ma radę dla wszystkich, którzy dopiero zaczną swoją przygodę z aparatem. Pragnie, aby zwracali uwagę na to, co mówi do nich ich ortodonta i jeżeli czują się niepewnie w związku z jego radami, zmienili specjalistę lub skonsultowali to gdzieś jeszcze.

Jeżeli Wasz ortodonta po tym jak mówicie, że bardzo boli Was szczęka mówi, pijcie melisę, bo to Wasza wina, to zmieńcie ortodontę.

Doda powoli wraca do aktywności zawodowych. Pierwszy jej koncert po zdrowotnej przerwie odbędzie się w dniu jej urodzin. Zapowiedziała, że na pewno będzie ciszej niż zazwyczaj, ale równie ekscytująco.

Doda ma problemy z nasilającymi się piskami w uszach. To efekt uboczny założenia aparatu ortodontycznego. Wokalistka żałuje tej decyzji.

Specjaliści nie pozostali obojętni na problem Dody i zaoferowali jej bezinteresowną pomoc. Wokalistka podziękowała na swoim Instagramie za wszelkie porady oraz wsparcie jakie dostała.