Doda boi się, że straci słuch! Dramatyczny apel wokalistki

Dramat Dody powrócił. Wokalistka dwa lata temu przyznała, że przez odsłuchy w uszach, które nosi podczas swoich występów, straciła słuch już w 40 procentach. Już wtedy zmagała się z piskiem w uszach, który nie pozwalał jej normalnie funkcjonować. Niestety w ostatnich dniach koszmar powrócił. Doda niezwłocznie udała się na badania słuchu jednak objawy się nasilają.

Doda bardzo dba o swoje zdrowie fizyczne. Jednak z powodu wykonywanego zawodu dopadły ją problemy ze słuchem. W 2017 roku wokalistka zmagała się z piskiem w uszach, niestety objawy powróciły. Początkowo szum pojawił się tylko w jednym uchu. Artystka zareagowała od razu i poprosiła o porady na Instastory. Kiedy te nie zadziałały, a drażniący dźwięk przedostał się również do drugiego ucha, postanowiła niezwłocznie udać się do lekarza:

Jutro mam kolejne badania słuchu i ucha wewnętrznego. Najważniejsze jest to, żeby zadziałać w ciągu 24 godz., gdyby to była głuchota. Dostałam lek sterydowy. Zaraz oszaleję. Zaczęło mi piszczeć w obu uszach. I to coraz głośniej! Nie bagatelizujcie takich rzeczy, od razu idźcie do lekarza