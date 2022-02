Problem w nowym mieszkaniu Blanki Lipińskiej! Co ją mocno zdenerwowało?

Blanka Lipińska marzyła o swoim nowym mieszkaniu bardzo długo. Gdy zakupiła już idealną nieruchomość, zaczęły się prace remontowe, którymi chętnie dzieliła się na swoim profilu na Instagramie. Dominująca czerń i ciemne kolory, które pojawiały się w projektach gwiazdy, szybko zostały skrytykowane przez fanów. Blanka Lipińska tłumaczyła jednak, że chce mieć ciemne wnętrza i internautom nic do tego. Gdy w końcu nastał dzień przeprowadzki Blanka Lipińska wydawała się być najszczęśliwsza na świecie. Jest jednak jedna rzecz, która mocno ją denerwuje w nowym lokum. Czasem przez takie rzeczy ludzie się wyprowadzają!

Blanka Lipińska przyznała, z czego nie jest zadowolona w nowym mieszkaniu

Ponieważ dla Blanki Lipińskiej nowe lokum to prawdziwy powód do dumy, gwiazda chętnie chwali się elementami wystroju i wnętrzami. Sypialnię gościnną fani nazwali "grobowcem". Luksusowa jadalnia, salon czy kuchnia są wypełnione najlepszymi sprzętami a ich kolory są utrzymane oczywiście w czerni, szarości i graficie, co znów niekoniecznie podoba się fanom.

Ale Blanka Lipińska mówi jasno: "To mnie ma się podobać, nie wam!". Jak to się więc stało, że gwiazda dostrzegła pewną wadę w swoim idealnym mieszkaniu?

Otóż sprawa przedstawia się bardzo źle. Blanka Lipińska przyznała, że nie jest w stanie wygrać z naturą...

- Jesteś niezadowolona z wykończenia mieszkania? - dopytują fani na Instagramowym Q&A. - Najbardziej niezadowolona jestem z walących wszędzie kupę gołębi na tarasie! - odpowiada podkreślając swoją złość emotikonami.

Choć kłopot może wydawać się w pierwszej chwili zabawny, to wcale taki nie jest. Gołębie, które opanowują w ten sposób tarasy czy balkony naprawdę mocno je dewastują, nie mówiąc już o braku higieny. Należy wówczas zadbać, żeby pod gołębią władzę nie dostały się żadne przedmioty, bo ich doczyszczenie będzie niesamowicie czasochłonne, a i tak nie wiadomo czy skuteczne. Choć istnieją sposoby, by pozbyć się ptaków z balkonu czy tarasu, to często - mimo starań - gołębie po prostu wracają. Nic więc dziwnego, że taki kłopot powoduje, że niektórzy się wyprowadzają. Anita ze "Ślubu do pierwszego wejrzenia" zdradziła powód wyprowadzki, mówiąc właśnie o "obrzydliwej" obecności gołębi w ogrodzie, których nie dało się pozbyć!

Blanka Lipińska będzie więc musiała zająć się tą sprawą bardzo poważnie, by uniknąć dużych strat. Poza tą niedogodnością gwiazda nie ma jednak żadnych zastrzeżeń do nowego lokum. Widać, że autorka "365 dni" jest zachwycona swoim mieszkaniem i czuje się w nim jak ryba w wodzie. Gwiazda co chwilę dzieli się z fanami nowymi zdjęciami, co oczywiście wciąż wywołuje dużo emocji wśród fanów. Jednak czerń, grafit czy srebro są w nowym mieszkaniu Blanki dobrze skomponowane i bardzo stylowe. Najważniejsze więc, że gwiazda czuje się tam doskonale.

A jak Wam się podobają ciemne wnętrza? Odpowiedzcie w naszej sondzie poniżej.