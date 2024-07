W programie "Azja Express" gwiazdy w trudnych warunkach pokazują się w bardzo delikatnym makijażu lub kompletnie bez niego. Jak wyglądają bez nakładania podkładu, szminki, różu czy tuszu do rzęs? Co starają się ukryć na ściankach? Z jakimi problemami się borykają? O wszystkim opowiedział w rozmowie z Party.pl doktor Krzysztof Gojdź, najbardziej znany w Polsce lekarz gwiazd.

Na co dzień w makijażu ukrywają swoje niedoskonałości urody. A każda z gwiazd ma to samo co wszyscy - pryszcze, przebarwienia, trądzik różowaty, pory, przetłuszczającą się cerę. Nieliczne pokazują się bez nałożonej tapety. Gwiazdy bez retuszu widzimy np. w programie Azja Express. Mnie najbardziej zachwyca Hania Lis i Renata Kaczoruk. Różna półka wiekowa ale ta sama świeżość, nawet po całodniowym spoceniu się. Na ładną cerę ma również wpływ wilgotność powietrza i klimat w Azji. Będąc tam co 3 tygodnie, sam zauważam też różnicę i siebie - ocenił gwiazdy bez makijażu w Azja Express doktor Krzysztof Gojdź.