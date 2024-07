Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska już od kilku lat tworzą udany związek. Para doczekała się nawet córeczki, która jest oczkiem w głowie swoich rodziców. Jak donoszą media, już wkrótce spełni się kolejne marzenie Koroniewskiej i Dowbora. Aktorka i prezenter mają ponoć zamieszkać we własnym domu w górach!

Pojawiły się spekulacje, że wraz z nowym domem Dowbor postanowił zalegalizować swój związek. Niestety, prezenter zaprzeczył wszelkim rewelacjom w rozmowie z „Faktem”.

- Być może kiedyś się na ten ślub zdecydujemy. Uważam jednak, że ślub nie jest wyznacznikiem miłości, czy udanego związku. Małżeństwo nie czyni związku bardziej wartościowym. Nie chce robić niczego na pokaz i tylko po to, by ludzie uważali, że mój związek jest udany- stwierdził w rozmowie z tabloidem.

Wygląda więc na to, że Joanna Koroniewska nie musi się spieszyć z wyborem ślubnej sukni…

