Waldemar z "Rolnik szuka żony" musiał zmierzyć się z zarzutami Ewy, która mówiła wprost, że rodzina rolnika jej nie akceptuje. Waldemar widział tę sytuację zupełnie inaczej, a jak Dorota odnalazła się w gronie najbliższych swojego partnera? Waldemar z "Rolnik szuka żony" zdradził od kiedy zaczął się spotykać z Dorotą!

W 10. edycji "Rolnik szuka żony" Ewa niemal cały czas naciskała na Waldemara, aby porozmawiał ze swoimi rodzicami na jej temat i nie ukrywała, że czuła się niechciana. Początkowo rolnik zapewniał, że będzie rozmawiał o niej z rodzicami, ale temat powrócił, a zdaniem Ewy Waldemar nie zrobił nic w tej sprawie. Teraz rolnik nie ukrywa, że dał się wkręcić, a tymczasem jego mama nic złego nie powiedziała na żadną z jego kandydatek i to do niego należał wybór.