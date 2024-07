Z opinią Doroty Wróblewskiej liczy się spora część polskiego świata mody. To ona jest organizatorką legendarnego już Warsaw Fashion Street, ma na swoim koncie wiele nagród i udział w licznych plebiscytach. Od kilku lat aktywnie komentuje modowe zjawiska i wydarzenia na swoim Facebooku, często nie zgadzając się z masową opinią. Ostatnio skrytykowała m.in. Kajetana Górę, Maję Sablewską, Jessikę Mercedes czy Monikę Jaruzelską. Ale nie samymi kontrowersjami żyje jej fanpejdż.

Reklama

Przypomnijmy:

"Wyciąga rodzinne sekrety na światło dzienne"

"Sablewska robi krzywdę kobietom!"

Wróblewska krytykuje Górę. Odpowiedział wyciągając najcięższą broń

"Jessika pomyliła bale. Brakuje tylko..."

Wczoraj Dorota udostępniła dla fanów zdjęcie swojej córki Pauliny. W przeciwieństwie do samej Wróblewskiej, dziewczyna nie planuje budować swojej kariery w mediach. Co prawda, co jakiś czas pojawia się na wydarzeniach publicznych u boku mamy, wspierając ją w działalności, ale zazwyczaj unika ścianek i celebryckich spędów.

Sama Wróblewska napisała pod zdjęciem Pauliny taki oto komentarz:

Moja córka nie znosi jak publikuję jej zdjęcia. Trudno.

Trzeba przyznać, że Paulina to bardzo ładna dziewczyna. Podobna do sławnej mamy?

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy na Warsaw Fashion Street: