Dorota Wróblewska ostro o Kubie Wojewódzkim.

Dorota Wróblewska ostro wypowiedziała się na temat Kuby Wojewódzkiego! Producentka pokazów mody napisała na Facebooku, że działania dziennikarza w Radiu Rock, z którym pożegnał się niedawno szerzyły hejt i nienawiść w Internecie. O co chodzi? W jednej z ostatnich audycji showman i jego współprowadzący, Piotr Kędzierski, chcąc sprawdzić zasięg swojej stacji namówili słuchaczy, aby na instagramowym profilu Ekskluzywnego Menela napisali obraźliwy komentarz:

Dorota Wróblewska uznała to za niedopuszczalne i głupie. Swoimi przemyśleniami podzieliła się z fanami na Facebooku i nie pozostawiła na Wojewódzkim i Kędzierskim suchej nitki:

Okazuje się, że szczyt głupoty zdobywa się bez żadnego wysiłku. I tak "dziennikarze" promują hejt i idiotyzm. Mają satysfakcje, że sterują widownią w cyrku. Szanowni Państwo teraz proszę szczekać! I byli tacy co szczekali, bo na tablicy blogera pojawiło się setki komentarzy. O czym to świadczy? Może to nowa forma promocji? W tym miejscu zacytuję najkrótszą fraszkę Juliusz Erazm Bolek " Cóż, włóż".