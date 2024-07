Ostatnio internet podbił filmik Ady Fijał, która postanowiła sparodiować kandydatkę na prezydenta - Magdalenę Ogórek. Aktorka zrobiła to w typowy dla siebie sposób i nagrała filmik wideo. Zobacz: Fijał też wyśmiewa Ogórek. Zrobiła to w typowy dla siebie sposób

Teraz do grona osób krytykujących postawę polityk dołączyła Dorota Wróblewska. Producentka pokazów mody z kolei skrytykowała dobór stroju Ogórek na debatę prezydencką, który był nieodpowiedni do sytuacji i pory dnia. Ponadto przyznała, że kandydatka najlepiej odnalazłaby się w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie jest czas i miejsce na zabawę modą. Refleksjami podzieliła się z fanami na Facebooku:

Jest mi strasznie przykro, że po milionie komentarzy na temat wyglądu, pani Ogórek nie bierze ich pod uwagę. Jak ostatnio słyszeliśmy bawi się modą. Czy to jest właściwy moment i miejsce na taką zabawę? Z całą pewnością nie chce mieć prezydenta, który ma w nosie zasady i który jest narcyzem. Moim zdaniem Pani Ogórek świetnie wypadnie w "Tańcu z gwiazdami". Tam będzie miała pole do popisu i dobrą zabawę modą. Rękaw powinien być co najmniej 3/4 nie tylko ze względu na miejsce, ale i godzinę. Włosy mniej frywolne, absolutnie związane. Może też warto odkleić sztuczne rzęsy. Przypominam, że w tym sezonie są modne usta matowe, zwłaszcza w oficjalnych wystąpieniach.