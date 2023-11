Reklama

Już wkrótce, jak co roku rozpoczniemy świętowanie Bożego Narodzenia. Jak zwykle wyruszymy do swoich bliskich, żeby ten wyjątkowy czas spędzić w rodzinnym gronie. A może tym razem to Wy przygotowujecie święta? Jeśli tak, to Dorota Wellman ma dla wszystkich świetne rady, jak uniknąć zmęczenia, kłótni i w dobrych humorach zasiąść z najbliższymi do stołu. Gwiazda TVN w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle zwraca uwagę m.in. na to, żeby zamiast na zakupach, sprzątaniu i gotowaniu skupić się na tym, co jest w świętach najważniejsze.

Nie musimy zrobić 12 potraw i wypastować wszystkich podłóg - powiedziała gwiazda TVN.

Posłuchajcie sami, co o przygotowaniach do świąt powiedziała Dorota Wellman!

