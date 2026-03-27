Dorota Wellman mówi o kompleksach. Tak walczy o zdrowie

Już ponad trzy dekady Dorota Wellman towarzyszy polskim widzom. Prezenterka przyzwyczaiła fanów do tego, że umie pogodzić humor z poważnymi tematami społecznymi, które regularnie porusza w "Dzień dobry TVN". Nierzadko sama dzieli się swoimi problemami zdrowotnymi. Wypowiadała się m.in. o trudnej ciąży czy migrenach. Ostatnio udzieliła wywiadu, w którym poruszyła kwestię swojej wagi. Stwierdziła, że cały czas walczy swoje zdrowie.

Dorota Wellman miała kompleksy? Mówi o walce o zdrowie

Niedawno Dorota Wellman udzieliła wywiadu Mateuszowi Szymkowiakowi ze Świata Gwiazd. Prezenterka zabrała głos w sprawie zrzucania kilogramów i trosce o swoje zdrowie. Gwiazda "Dzień dobry TVN" stwierdziła wprost, że jest świadoma swojej nadwagi i cały czas dba o siebie. Dodała, że nie korzysta z popularnych ostatnio środków, po które chętnie sięga wiele celebrytek.

No jestem tłusta! (...) Zbędne kilogramy to jest wysiłek, to są kłopoty zdrowotne. (...) Dużo schudłam, bez zastrzyków, które są teraz takie popularne, i czuję się lepiej. To potrzeba związana z sercem, że trzeba je odciążyć powiedziała.

Zdrowie gwiazd budzi spore zainteresowanie w mediach, zwłaszcza że w ostatnich latach osoby publiczne coraz odważniej mówią o swoich problemach.

Dorota Wellman mówi o presji społecznej. W "Dzień dobry TVN" może liczyć na wsparcie

Dorota Wellman odniosła się też do społecznej presji związanej z wyglądem. Z jej słów wynika, że nie budowała swojej pewności siebie na liczbach czy cudzych opiniach, a oceny dotyczące jej sylwetki częściej pojawiały się po stronie osób z otoczenia niż u niej samej. Podkreśliła również, że w pracy jej wygląd nie stawał się tematem, który mógłby wpływać na zawodowe decyzje. W tym kontekście zwróciła uwagę na swoją długoletnią obecność w telewizji: od ponad 30 lat jest wśród najbardziej znanych prezenterek w Polsce.

Nie miałam nigdy z tym problemu, to inni ludzie mieli akurat z tym problemem. To też nie było problemem w pracy. Nikt mi nie powiedział: „słuchaj, powinnaś schudnąć, bo jesteś taka grubska, okrąglutka” przyznała Wellman.

Wellman zaznaczyła, że nikt w redakcyjnym środowisku nie stawiał jej warunków związanych z wagą. Przypomniała też, że od ponad dwóch dekad współtworzy jeden z najpopularniejszych duetów telewizyjnych z Marcinem Prokopem w "Dzień dobry TVN". Cały temat spięła charakterystycznym dystansem: nawiązała do żartu o duecie bagieta i pączek, pokazując, że w rozmowie o wyglądzie da się mówić bez spiny, a jednocześnie bez uciekania od konkretów.

Jednak trzeba powiedzieć, że w naszym duecie bagieta i pączek to jest jedyne możliwe zestawienie, a pączek jest jak wiadomo okrągły i dobrze nadziany stwierdziła.

Zobacz także: