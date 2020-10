Dorota Szelągowska opublikowała na Instagramie mocny wpis, w którym skrytykowała polityków i ostro oceniła wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł ostatnio, że przepisy dotyczące aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu są niezgodne z konstytucją. Decyzja Trybunału Konstytucyjnego oburzyła wiele osób, a w całej Polsce już od kilku dni trwają masowe protesty w tej sprawie.

Swojej złości nie ukrywa również Dorota Szelągowska! Sprawdźcie, co napisała.

Dorota Szelągowska ostro o politykach

Swój sprzeciw w sprawie decyzji Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce wyraziło już wiele gwiazd. W sieci pojawiło się sporo wpisów oburzonych Polek, a wśród nich nie zabrakło głosu m.in. Kingi Rusin, Joanny Koroniewskiej czy Agnieszki Chylińskiej.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego oburzyła również Dorotę Szelągowską! Gwiazda TVN w mocnym komentarzu opublikowanym na Instagramie oceniła działania polityków i Trybunału Konstytucyjnego!

Polska Rzeczpospolita Hipokryzji i Cynizmu - oto gdzie żyjemy. I szanowni rządzący, nie zasłaniajcie się Bogiem, który dał nam wolną wolę. Wasze działania już od dawna niszczą Jego oblicze. Używacie Go, manipulujecie, traktujecie jak tarczę. Tak samo używacie Polski i orła, któremu korona przez wasze partactwa zsunęła się na dziób. Populistyczne działania dają wam poparcie u tych których albo porwał wir pseudopatriotyzmu, albo ważniejsze jest tu i teraz, niż to co będzie za chwilę - zaczęła swój wpis Dorota Szelągowska.

Dalej było jeszcze mocniej!

(...) 500plus sprawiło, że ludziom nie opłaca się pracować. Nie stać was na to, ale brniecie, zdziwieni, że niespecjalnie przełożyło się to na poprawę niżu demograficznego. Może ten rząd dusz, który się teraz zgodnie z ustawą narodzi podniesie wam wykresy? - napisała ostro gwiazda TVN.

To jeszcze nie koniec! Dorota Szelągowska w swoim wpisie zapytała, jak władze wspierają potrzebujących.

(...) Ile macie pieniędzy na opiekę psychologiczną dla kobiet noszących w łonie zmasakrowane dzieci, na których smierć będą patrzeć? A ile miejsc w specjalistycznych ośrodkach, dla tych dzieci które mimo wszystko przeżyją? Jeśli ten kraj przetrwa pandemię, mimo waszych partactw (swoją drogą ciekawi mnie ile wydaliście na logo i stronę szpitala narodowego, możecie podać kwotę w Sasinach) to my was rozliczymy. Za ustawy i nocne głosowania, respiratory których nie ma, zabieranie podstawowych praw, śmianie nam się w twarz. Za wasze przekręty, za to co zrobiliście z TVP, za Srebrną i Rydzyka. Kochacie przecież rozliczanie przeszłości i akta IPN. Kiedyś też będziecie przeszłością. Oby jak najprędzej - zakończyła Dorota Szelągowska.

Zgadzacie się z opinią gwiazdy TVN? Wy również jesteście oburzone decyzją Trybunału Konstytucyjnego? Zobaczcie CAŁY wpis Doroty Szelągowskiej!

Zobacz także: Agnieszka Chylińska o swoich chorych dzieciach i prawie aborcyjnym w Polsce: "Moje dzieci są szczególnej troski!"

Dorota Szelągowska jest oburzona decyzją Trybunału Konstytucyjnego.

Gwiazda TVN opublikowała mocny wpis w których skrytykowała władze w Polsce.