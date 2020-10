Jest nowy wpis Doroty Szelągowskiej! Zareagowała na medialne doniesienia o rozwodzie? 

Dorota Szelągowska opublikowała na Instagramie nowy wpis i zdjęcie. Czy gwiazda TVN skomentowała medialne plotki dotyczące jej życia prywatnego? Wczoraj "Super Express" poinformował, że Dorota Szelągowska rozwodzi się z trzecim mężem. Czy prowadząca hitowe programy telewizyjne zdementowała albo potwierdziła doniesienia na swój temat?

Wiadomość o rzekomym rozstaniu Doroty Szelągowskiej i jej trzeciego męża z pewnością zaskoczyła wszystkich. Jeszcze dwa lata temu jedna z największych gwiazd TVN w wywiadzie dla "Twojego Stylu" przyznała, że znalazła prawdziwe szczęście u boku swojego męża.

Trafiliśmy na siebie w pracy i okazało się, że wiele nas łączy. Dziś spędzamy wieczory, grając w gry planszowe, oboje kochamy komiksy i seriale. Mój mąż jest unikalnym dowodem na to, że związki partnerskie istnieją. W nocy do dziecka wstajemy oboje, domem zajmujemy się po równo, on rano robi śniadanie. Cholera, to jest możliwe- mówiła w wywiadzie dla "Twojego Stylu".