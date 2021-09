Dorota Szelągowska pokazała prezent z okazji 41. urodzin. Nie przejdziesz obok tego obojętnie!

Dorota Szelągowska zafundowała sobie sporą metamorfozę! Jedna z największych gwiazd TVN do tej pory nosiła delikatne, dość klasyczne fryzury, ale teraz postanowiła zaszaleć. Dorota Szelągowska podczas relacji na InstaStories opublikowała zdjęcie w nowej fryzurze i nie uwierzycie, do czego porównała swój najnowszy look. Musicie to zobaczyć! Dorota Szalągowska porównuje swoją fryzurę do kwiatka Dorota Szelągowska już od kilku lat pokazuje Polakom, jak remontować i urządzać mieszkania i domy. Gwiazda TVN do tej pory prowadziła m.in. takie programy jak: "Dorota Was urządzi", "Totalne metamorfozy Szelągowskiej", "Polowanie na kuchnie" czy "Polowanie na mieszkanie". Ostatnio Dorota Szelągowska pokazała, że również we własnym mieszkaniu lubi co jakiś czas zmienić wystrój wnętrz. Teraz okazuje się, że metmoarfoza mieszkania to niejedyna zmiana na jaką zdecydowała się gwiazda TVN! Dorota Szelągowska postanowiła również zmienić swoją fryzurę. Podczas relacji na InstaStories Dorota Szelągowska pokazała się w burzy loków na głowie. Co ciekawe, chwilę później opublikowała również zdjęcie swojego kwiatka, do którego porównała swój nowy look! Nie widzę specjalnej różnicy- skomentowała gwiazda TVN. Jak w nowej fryzurze prezentuje się Dorota Szelągowska? Padniecie ze śmiechu, kiedy zobaczycie, do jakiego kwiatka porównała swój nowy look! Zobacz także: Dorota Szelągowska pokazała pokój córki! Zobaczcie, jak urządziła królewstwo małej Wandy Dorota Szelągowska żartuje z nowej fryzury. Gwiazda TVN zazwyczaj pokazuje się w delikatniejszych fryzurach.