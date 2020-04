W 2016 roku w programie Magdy Mołek Dorota Szelągowska zdradziła szokującą tajemnicę jej rodziny. W przeszłości jej mama, Katarzyna Grochola związana była z mężczyzną, który pokazał się alkoholikiem i pedofilem. O medialnym szumie po swoim wyznaniu mówiła w rozmowie z "Fleszem":

Nie żałuję. Każdy, kto obejrzał wywiad, a nie tylko tytuły w brukowcach wie, jaki był jego sens. Z domu wyniosłam to, że o rzeczach trudnych można mówić głośno. Bardzo kocham moją mamę, byłyśmy i jesteśmy ze sobą blisko.

W jednym z najnowszych wywiadów ponownie poruszyła tę kwestię. Jakie wnioski wyciągnęła z tej trudnej sytuacji, jaka spotkała ją w życiu?

Dorota Szelągowska w najnowszym wywiadzie dla Vivy, opowiedziała o swoim ojczymie pedofilu. Projektantka twardo stąpa po ziemi, a z nawet najtrudniejszych momentów swojego życia potrafi wyciągnąć wnioski, które mogą stać się inspiracją dla osób w podobnej sytuacji.

Gdy kilka lat temu opowiedziałam Magdzie Mołek o moim ojczymie pedofilu, zrobiłam to po to, żeby ludzie, którym jest źle, którzy myślą, że nie ma przed nimi przyszłości, zobaczyli, że niektórym, którzy też mieli przerąbane, jednak się udało. I tak miałam to „szczęście”, że mnie nie skrzywdził. Gdyby moja matka nie rozwiodła się z moim ojcem, a potem nie wyszła za mojego ojczyma, prawdopodobnie zostałabym w maleńkim mieszkanku na warszawskiej Woli, na osiedlu, którego młodym mieszkańcom nie wróżono świetlanej przyszłości. - powiedziała w wywiadzie z Vivą!