Ważna decyzja Doroty Szelągowskiej i jej syna! "Nie będę go posyłać na śmierć"

Dorota Szelągowska w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" opowiedziała, jak i gdzie spędza "narodową kwarantannę". Gwiazda TVN zdradziła również, że już kilka dni temu zdecydowała, że jej syn w tym roku nie przystąpi do matury! Czy swoją decyzję konsultowała z rodzicami innych maturzystów?

Szczery komentarz Doroty Szelągowskiej! Sprawdźcie, co powiedziała.

Prowadząca takie hity jak: ""Domowe rewolucje", "Polowanie na kuchnię" czy "Dorota Was urządzi" w jednym z ostatnich odcinków "Dzień Dobry TVN" przyznała, że ze względu na epidemię koronawirusa razem z rodziną zamieszkała w ich domu na Warmii - tam po prostu czują się bezpieczniej. Dorota Szelągowska nie ukrywała również, że nie pozwoli, żeby jej syn w tym roku zdawał maturę!

Chociaż Ministerstwo Edukcji do tej pory nie odwołało egzaminów, to gwiazda TVN powiedziała wprost, że nie zamierza narażać syna na niebezpieczeństwo.

To jest decyzja, którą podjęłam już parę dni temu. Mój syn bierze udział w lekcjach, pisał próbne matury, uczy się, nie jest mu nic odpuszczone, bo to nie są wakacje. Natomiast nie będę go posyłać na śmierć - przyznała w "DDTVN".