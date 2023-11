1 z 6

Dorota Szelągowska spodziewa się dziecka?

Dorota Szelągowska jest w ciąży? Według doniesień "Na Żywo", gwiazda stacji TVN prawdopodobnie spodziewa się drugiego dziecka. Prezenterka bardzo chroni swoją prywatność, więc na razie nie potwierdziła tych doniesień. Dorota Szelągowska w tajemnicy trzyma również tożsamość swojego aktualnego partnera.

Mam szczęśliwy dom, fajne dziecko i pracę, którą lubię. Czego można chcieć więcej? Od roku jestem w szczęśliwym związku, mieszkamy razem z moim partnerem. Nie chcę mówić o swoim życiu, bo „medialne” związki to nie jest coś, co mnie interesuje - mówiła Dorota Szelągowska we wrześniu 2016 roku w wywiadzie dla magazynu "Flesz".

Prowadząca programu "Dorota Was urządzi" przebywa obecnie na Warmii, gdzie wypoczywa w pięknych plenerach. Od czasu do czasu na internetowym profilu gwiazdy pojawiają się nowe zdjęcia. Czy potwierdzają one ciążę Doroty Szelągowskiej?

Zobaczcie najnowsze zdjęcia Doroty Szelągowskiej!

