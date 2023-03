Dorota Szelągowska pokazała się topless: "W celu atencyjnym..." 

Kilka miesięcy temu media żyły wiadomością o rozstaniu Doroty Szelągowskiej z trzecim mężem. Prowadząca "Totalnych remontów Szelągowskiej" dopiero teraz postawiła odnieść się do doniesień medialnych i wyjątkowo skomentowała swoje ostatnie sercowe rozterki. Powiem to ten jeden raz. Nie żyję z moim mężem od ponad półtora roku - powiedziała w wywiadzie dla Pani. Co jeszcze zdradziła? Zobacz także: Dorota Szelągowska o lawinie artykułów na temat jej rozwodu. "Byłam wtedy na planie...". Co nam zdradziła? Dorota Szelągowska komentuje rozstanie z trzecim mężem Dorota Szelągowska szczerze odniosła się do plotek odnośnie swojego rozstania z trzecim mężem, z którym wychowywała swoją najmłodszą córeczkę Wandę. Przyznała, że decyzję o zakończeniu związku podjęli dużo wcześniej, niż dowiedziały się o tym media: Powiem to ten jeden raz. Nie żyję z moim mężem od ponad półtora roku. Media dowiedziały się bardzo późno. Rozstaliśmy się dawno, pandemię przechodziłam w samotności - wyznała w wywiadzie dla Pani Dorota Szelągowska podjęła również temat ślubów i przyznała, że nie zamierza już więcej zawierać związków małżeńskich, chociaż pandemia uświadomiła jej, że nie warto niczego planować i zakładać z góry, ponieważ życie łatwo weryfikuje postanowienia. Przy okazji dodała, że nie żałuje żadnej decyzji odnośnie wszystkich ślubów, które wzięła. Zawsze dokonywałam wyborów, które w danym momencie były albo raczej wydawały mi się najlepsze. Każdy z moich związków był szczery i nigdy żadnego nie żałowałam. Mężczyźni, moje związki wiele mnie nauczyły o sobie, o świecie. To, kim jestem i gdzie jestem, zawdzięczam ludziom, których spotkałam na swojej...