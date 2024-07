Taylor Swift pojawiła się na polskiej imprezie, a konkretnie na premierze filmu "Kobiety bez wstydu"? Nic bardziej mylnego! To partnerka Michała Lesienia do złudzenia przypomina znaną, amerykańską wokalistkę. Jak widać młodą gwiazdą inspirują nie tylko nastolatki za oceanem, ale też dorosłe kobiety w Polsce! Dorota Głowacka, żona Michała Lesienia, bez wątpienia na filmowej premierze przyciągała uwagę. Równo obcięte włosy z grzywką i czerwone usta to znak charakterystyczny Taylor Swift, która przez długi czas właśnie taki lansowała wygląd. Dopiero od niedawna artystka eksperymentuje z wizerunkiem. Biała sukienka z transparentnymi elementami podkreśliła smukłą sylwetkę Głowackiej i musimy przyznać, że mogłaby ona podjąć pracę jako sobowtórka najbogatszej artystki na świecie.

Reklama

Myślicie, że żona aktora celowo inspirowała się Taylor czy wyszło to zupełnie przypadkiem? Jeszcze dwa lata temu Dorota Głowacka miała długie, ciemnobrązowe włosy i nikt nie przypuszczał, że tak bardzo zmieni swój wizerunek!

Zobacz: Opalona Taylor Swift odebrała nagrodę w ponurej sukni z tłoczonego aksamitu. Gwiazda dodała sobie lat? SONDA​

Zobacz także

Michał Lesień z Dorotą Głowacką na premierze filmu "Kobiety bez wstydu"

Żona aktora mocno zainspirowała się Taylor Swift

Na imprezie do złudzenia przypominała wokalistkę

Widzicie podobieństwo?