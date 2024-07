2 z 11

Zaczynamy odliczanie. Miejsce dziesiąte należy do Rusha Limbaugha - 79 mln dol. Limbaugh to amerykański konserwatywny komentator polityczny, zwolennik Partii Republikańskiej. Prowadzi program radiowy The Rush Limbaugh Show. Limbaugh sprzeciwia się ochronie środowiska, za co był wielokrotnie krytykowany. Uważa również, że nie powinno się przywiązywać tak dużej wagi do praw zwierząt.

Kto zajął miejsce dziewiąte? Jest to...