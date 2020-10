Dorota Gardias zakończyła izolację, ale teraz gwiazda TVN boi się o swoją córkę! Puści Hanię do szkoły? 

Dorota Gardias pokonała koronawirusa i zakończyła obowiązkową izolację. Niestety, teraz gwiazda TVN martwi się o swoją córeczkę Hanię! Dorota Gardias w rozmowie z mediami nie ukrywa, że boi się puścić swoją pociechę do szkoły. Władze w Polsce zdecydowały, że w obecnej chwili placówki szkolne nie będą zamykane. Jak komentuje do piękna pogodynka, która sama walczyła z koronawirusem?

Ponad tydzień temu "Super Express" przekazał niepokojące informacje dotyczące Doroty Gardias. Okazało się wówczas, że pogodynka TVN i jej córeczka zaraziły się koronawirusem. Mała Hania przechodziła chorobę łagodnie i w zasadzie bezobjawowo, jednak Dorota Gardias miała poważne problemy z oddychaniem.

Przez trzy dni miałam gorączkę, bardzo bolały mnie plecy, mięśnie, oczy, bardzo bolała mnie głowa. Po trzech, czterech dniach te dolegliwości zaczęły ustępować: gorączka spadła, plecy przestały boleć i szczerze myślałam, że już po wszystkim, ale od piątku czyli pięć dni od pierwszych objawów, zaczęły mnie boleć płuca i ten ból każdego dnia był silniejszy. Do tego stopnia, że kiedy w poniedziałek trafiłam do szpitala już nie mogłam brać pełnego oddechu ponieważ nie pozwalał na to ból- wspominała ostatnio na antenie "Dzień Dobry TVN".