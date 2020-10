Dorota Gardias opublikowała pierwsze zdjęcie po powrocie ze szpitala. Poprosiła fanów o pomoc ws. koronawirusa

Dorota Gardias opublikowała na Instagramie swoje pierwsze zdjęcie po wyjściu ze szpitala i zwróciła się do swoich fanów z pewną prośbą. Gwiazda TVN w miniony poniedziałek zakończyła leczenie w szpitalu i teraz we własnym domu odbywa obowiązkową izolację. Pogodynka nie wróciła jeszcze do pełni sił dlatego zapytała internautów o ich sprawdzone sposoby na to, żeby odzyskać formę. Zobaczcie, co napisała!

Dorota Gardias zdradziła, co pomaga jej wrócić do formy

Dokładnie tydzień temu, w środę 30 września, "Super Express" poinformował, że Dorota Gardias i jej córeczka zaraziły się koronawirusem. Okazało się wówczas, że ze względu na zły stan zdrowia gwiazda TVN trafiła do szpitala. Na szczęście, w miniony poniedziałek Dorota Gardias mogła już wrócić do domu. Teraz pogodynka wraca do zdrowia i przebywa w obowiązkowej izolacji, która zakończy się w najbliższy piątek. Co ciekawe, Dorota Gardias tak naprawdę nie wie, czy została już wyleczona z koronawirusa. Dlaczego?

Niestety, testy pokazują ciągle co innego, tu jest duży problem, ponieważ były już wyniki niejednoznaczne, był też wynik ujemny, no i na końcu pokazał się też wynik dodatni, więc teraz kolejne testy i tak do momentu kiedy nie będą dwa ujemne. Oczywiście według ustawy, jak się skończy mój okres tej izolacji, mogę normalnie funkcjonować, wyjść z domu, ale ja wolę mieć pewność, że jednak jest ujemny- zdradziła wczoraj w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

Dorota Gardias podczas rozmowy z Ewą Drzyzgą i Agnieszką Woźniak-Starak nie ukrywała, że przez chorobę schudła 5 kilogramów i wciąż nie wróciła do pełni sił. Teraz gwiazda TVN poprosiła fanów o informacje, co może pomóc jej wrócić do formy.

W domku... 😊😊😊 #jakdobrze... mam sprawę ... może macie jakieś dobre, sprawdzone, naturalne sposoby żeby szybko wrócić do formy. Ja celuje teraz w soki z buraków, z czarnego bzu, miód manuka, pierogi 😉 jeśli możecie coś podpowiedzieć będę wdzięczna, może sie to także przydać innym...💪🏻, przepisy mile widziane 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #zdrowka #😘 - napisała na Instagramie.

Internauci ruszyli ze wsparciem i cały czas dzielą się swoimi sposobami na powrót do zdrowia. Na prośbę Doroty Gardias zareagowały również inne gwiazdy:

- Kochana sok z selera codziennie na czczo 490 ml 🙏🏼🙏🏼🙏🏼- napisała Anna Karwan.

- Zalej kurkumę gorąca wodą, dodaj odrobinę oleju kokosowego, po chwili - miód. Możesz tez dodać goździki i cynamon;)- skomentowała Beata Sadowska.

- Herbata z kory drzewa Pau D’arco !!! Uzdrawia :))))- dodała Barbara Kurdej-Szatan.

Zobaczcie pierwsze zdjęcie gwiazdy TVN po wyjściu ze szpitala! Dorocie Gardias życzymy dużo zdrowia!

Dorota Gardias opublikowała w sieci nowe zdjęcie.

Gwiazda TVN została zakażona koronawirusem.