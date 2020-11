Dorota Gardias szczerze o koronawirusie: "Mnie do dziś ludzie omijają szerokim łukiem"! Jak przebiegała u niej choroba?

Dorota Gardias i jej córka chorowały na Covid-19. Gwiazda opowiada o trudnej walce z wirusem i jak sobie radziła jako samotna mama.

Coraz więcej gwiazd przyznaje, że przechodzą lub przeszły zakażenie koronawirusem: Maja Ostaszewska, Rafał Maserak, Alżbeta Lenska, Sylwia Lipka…

– Wiele znanych osób pisze do mnie SMS-y, prosi o poradę, ale nie chcą ujawniać swojej choroby i ja się temu nie dziwię. Mnie do dziś ludzie na ulicy omijają szerokim łukiem, rozumiem to i nie mam do nich pretensji – mówi „Fleszowi” Dorota Gardias (40).