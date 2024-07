Rozstanie z Piotrem Bukowieckim ewidentnie służy Dorocie Gardias. Gwiazda powróciła na okładki, gdzie chwali się perfekcyjną i wytrenowaną sylwetką. Zobacz: Gardias po rozstaniu wraca na okładki. Pozuje w krótkich szortach i topie

Przy okazji sesji okładkowej dla pisma pogodynka udzieliła obszernego wywiadu, w którym zdradziła jak dba o formę. W rozmowie zdradziła, że w miesiąc schudła 6 kilogramów, a to wszystko za sprawą diety pudełkowej. Nie jest tajemnicą, że wiele gwiazd ją stosuje, a efekty rzeczywiście u niektórych widać. Aczkolwiek to również kwestia zwiększenia aktywności fizycznej:

Dopiero na wiosnę tego roku zaczęłam intensywnie ćwiczyć i zmieniłam system odżywiania. W ciągu miesiąca schudła 6 kg. Wróciłam do formy sprzed ciąży. Przede wszystkim przeszłam na dietę "pudełkową" - 5 posiłków dziennie dowożonych codziennie rano. Dieta (...) jest dobrze zbilansowana i smaczna. Przy moim trybie pracy to jest duże udogodnienie. (...) Codziennie chodziłam na siłownię, bo to najprostszy sposób. Może to zabrzmi dziwnie, ale ja uwielbiam robić brzuszki! Jest taka maszyna, na której jednocześnie trenuje się ręce i brzuch, aż pieką mięśnie - i ja to lubię! - wyznała w Shape.