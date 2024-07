Dorota Gardias niedawno rozstała się z partnerem, Piotrem Bukowieckim. Przez to wyznanie pojawiły się spekulacje na temat przyczyn ich rozstania. Zobacz: Gardias opowiedziała o powodach rozstania z partnerem. Zdradziła też jak dba o córkę w tym trudnym okresie

Reklama

Jak się okazuje powody, o których do tej pory mówiła pogodynka, czyli wypalenie się uczucia nie do końca są prawdziwe. Podobno ich rodzinne szczęście zniszczyła przeszłość Bukowieckiego, a konkretnie jego była żona. Znajomi pary twierdzą, że wszystko popsuło się, kiedy była ukochana partnera Gardias, Karolina przeprowadziła się z Łodzi do Warszawy. Informator "Na żywo" przyznał, że Bukowiecki zaczął spędzać z nią coraz więcej czasu:

W związku zaczęło się psuć, gdy była żona Bukowieckiego przeprowadziła się wraz z dziećmi z Łodzi do Warszawy. Karolina, która była niegdyś popularną aktorką dołączyła niedawno do obsady "Klanu". Dorota w tej sytuacji czuła się dość niekomfortowo. Może to było głównym powodem ich rozstania?

Czy tak było naprawdę?

Zobacz na Polki.pl: Gardias w wiosennym wydaniu na prezentacji butów



Zobacz także





Reklama

Gardias bryluje na salonach: