Dorota Gardias przyłapana przez paparazzi na zakupach i spacerze z córką

Dorota Gardias zmieniła swoje życie! Prezenterka w wywiadzie, którego udzieliła magazynowi "Party" zdradziła, jak dojrzała do wprowadzenia małej rewolucji w swoim życiu. Pierwszy raz opowiedziała też szczerze o swoim partnerze Krzysztofie, ich relacjach, kryzysach, które razem przezwyciężyli i o córce Hani, z którą pojechała w podróż po Azji . Dorota Gardias szykuje się do ślubu? Prezenterka nie ukrywa, że z Krzysztofem Sawickim, z którym jest związana od ponad dwóch lat, tworzą szczęśliwy związek . Udało im się pokonać niejeden kryzys. Co najbardziej docenia w swoim partnerze? Krzysztof jest bardzo odpowiedzialnym mężczyzną, który mnie wspiera i dopinguje. Przetrwaliśmy wiele trudnych chwil, to dzięki nim nasz związek zyskał solidne fundamenty. Kiedy nas okradziono, oboje na chwilę straciliśmy poczucie bezpieczeństwa. Ale się nie poddaliśmy. Zawalczyliśmy o spokój naszej rodziny i o to, by wszystko wróciło do normy. I wiesz, co ci powiem? Gdyby ktoś jeszcze raz wszedł do mojego domu, to nie zabierze mi już nic. To, co miałam najcenniejszego, przepadło bezpowrotnie – zdjęcia, które miały dla mnie największą wartość – zdradziła gwiazda TVN. Dorota Gardias nie ukrywa, że chciałaby jeszcze raz zostać mamą . Kiedy to nastąpi? Przyznaje, że kiedy widzę niemowlaki, budzi się we mnie instynkt macierzyński, ale na ciążę w najbliższym czasie się nie zdecyduję. Mam córkę, jestem ciocią dla dwojga dzieci Krzysztofa i myślę, że ta gromadka na razie nam wystarczy – mówi Dorota. Zobacz także: Dorota Gardias radykalnie zmieniła fryzurę! Postawiła na kolor sezonu! A co ze ślubem? Plotkowano, że pogodynka już niebawem poślubi swojego ukochanego. Czy Dorota i Krzysztof rzeczywiście myślą o ślubie? Szczerze? Jest nam dobrze w takiej relacji, w jakiej jesteśmy. Dostałam od Krzysztofa piękny...