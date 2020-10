Dorota Gardias przeszła kolejny test na koronawirusa! Jaki jest wynik? Czy piękna pogodynka TVN wyzdrowiała? 

Dorota Gardias podczas relacji na InstaStories opowiedziała o swoim stanie zdrowia i zdradziła, że ma za sobą kolejny test na koronawirusa. Jak się czuje gwiazda TVN i czy jest już zdrowa? Pogodynka otrzymała już wynik testu! Sprawdźcie, co powiedziała Dorota Gardias!

Ponad tydzień temu media przekazały niepokojące informacje dotyczące Doroty Gardias. "Super Express" donosił wówczas, że gwiazda TVN i jej córka zaraziły się koronawirusem. Córka pogodynki miała bardzo łagodne objawy zakażenia, a sama Dorota Gardias miała problemy z oddychaniem i musiała dłużej zostać w szpitalu.

Na szczęście w miniony poniedziałek (5 październia) gwiazda TVN mogła wrócić już do domu. Dorota Gardias w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" przyznała później, że wciąż przebywa w izolacji i taj naprawdę nie wie, czy pokonała już koronawirusa.

Niestety, testy pokazują ciągle co innego, tu jest duży problem, ponieważ były już wyniki niejednoznaczne, był też wynik ujemny no i na końcu pokazał się też wynik dodatni, więc teraz kolejne testy i tak do momentu kiedy nie będą dwa ujemne. Oczywiście według ustawy, jak się skończy mój okres tej izolacji, mogę normalnie funkcjonować, wyjść z domu, ale ja wolę mieć pewność, że jednak jest ujemny - zdradziła w "Dzień Dobry TVN".