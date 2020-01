Dorota Gardias pochwaliła się zdjęciem z partnerem! Fani życzą: "Wytrwałości"

Dorota Gardias znów znalazła miłość. Jakiś czas temu "Party" informowało, że pogodynka jest w związku z Dawidem, autorem książek i popularnego konta na Instagramie Żurnalista.pl. Jednak mężczyzna chce pozostać anonimowy:

Dawid jest skromnym chłopakiem. Nie interesuje go show-biznes i w ogóle nie chce funkcjonować w mediach – zdradził w rozmowie z „Party” informator.

Do tej pory mężczyzna nie komentował związku z Dorotą Gardias, ale teraz to się zmieniło i para opublikowała na Instagramie takie samo zdjęcie i w ten sposób potwierdziła swoją relację!

Partner Doroty Gardias potwierdza ich związek!

Dorota Gardias ponad rok temu rozstała się z Krzysztofem Sawickim. Przez jakiś czas była singielką, a teraz znów znalazła miłość. Od kilku miesięcy spotyka się z mężczyzną, który co prawda jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, ale do tej pory nie ujawnił swojej tożsamości i wszystko wskazuje na to, że nawet będąc w związku z gwiazdą – nadal chce pozostać anonimowy. Para ma już na koncie kilka wspólnych wyjazdów, a Dawid poznał nawet córkę Doroty Gardias, Hanię, która jest owocem związku pogodynki z Piotrem Bukowieckim.

Teraz oboje pochwalili się na Instagramie takim samym zdjęciem, które jest pełne czułości, a fani życzą im wytrwałości w tej relacji:

Wytrwałości ❤️ Szczęścia wam życzę ❤️ Oboje jesteście po przejściach... Oby teraz już zawsze było tylko lepiej. Zdrowia, miłości i szczęścia! To absolutnie jest miłość, ta z (ść) Na pewno super razem wyglądacie 😎😍

Sądzicie, że para jednak zdecyduje się pojawić razem na czerwonym dywanie?

To samo zdjęcie na swoim Instagramie umieścił partner Doroty Gardias. Ich związek staje się coraz poważniejszy!

Dorota Gardias wychowuje córeczkę, Hanię.