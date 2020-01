Dorota Gardias jest szczęśliwie zakochana! Wiemy, kim jest jej partner

Dorota Gardias znów jest szczęśliwie zakochana! Pogodynka nie zamierza ukrywać się ze swoim uczuciem, ale też... nie chce się afiszować! Dlaczego? Dorota przez niemal rok była singielką. W drugiej połowie 2018 roku gwiazda TVN rozstała się ze swoim ówczesnym partnerem Krzysztofem Sawickim. Para nawet razem zamieszkała, ale ich związek nie przetrwał próby czasu. Wówczas Gardias całkowicie poświęciła się córeczce Hani, którą ma ze związku z Piotrem Bukowieckiem, oraz karierze zawodowej. Teraz okazuje się, że serce prezenterki znów jest zajęte. Kim jest jej nowy wybranek?

Kim jest nowy partner Doroty Gardias?

Jak donosi „Party”, nowy partner prezenterki ma na imię Dawid. Kiedyś zajmował się muzyką. Dziś jest autorem książek i popularnego konta na Instagramie Żurnalista.pl oraz twórcą marki odzieżowej Miło(ść), która produkuje bluzy. Co ciekawe, para poznała się cztery miesiące temu, ale wciąż nie chcą afiszować się ze swoim uczuciem. Powód?

Dawid jest skromnym chłopakiem. Nie interesuje go show-biznes i w ogóle nie chce funkcjonować w mediach – mówi w rozmowie z „Party” informator.

Zakochani pierwszy wspólny wypoczynek mają już za sobą. Pod koniec roku byli razem w Zakopanem. Potem powitali razem Nowy Rok w Wiśle, a niebawem planują wyjechać na narty. Dawid już poznał córkę Doroty, Hanię, ale ich spotkania na razie nie są zbyt częste. Więcej czasu będą mieli okazję spędzić we troje już podczas ferii zimowych. Pierwszą część wypoczynku Gardias spędzi z córką za granicą. Gdzie pojadą? Na pewno gdzieś, gdzie będą mogły złapać dużo słońca. Szusowanie na stoku zostawiają na kolejny tydzień zimowych wakacji.

Dobra passa Doroty trwa i nie dotyczy tylko miłości. Gardias znów wróciła do śpiewania! Jej występ wokalny z hotelu w Wiśle (gdzie prowadziła Sylwestra) fani wciąż mogą obejrzeć na jej Instagramie! Co ciekawe, to wystarczyło, by do Doroty zgłosiło się kilka firm i małych wytwórni, od których otrzymała oferty współpracy. Gardias prowadzi też rozmowy ze stacją TVN o własnym programie, w którym ma robić... makijaże, które od lat są jej wielką pasją.

Dorota Gardias jest zakochana!