Nieco ponad dwa miesiące temu na świat przyszła córka Doroty Gardias, Hania. Pogodynka powoli wraca do pracy i na salony, ale wciąż najchętniej oddaje się macierzyństwu i spędza czas z rodziną. Przypomnijmy: Gardias z partnerem na rodzinnym spacerze

Gardias wychowuje córkę wraz z partnerem, Piotrem Bukowieckim. Okazuje się, że młoda mama może liczyć na wsparcie taty, ale zdecydowanie woli być samodzielna. W najnowszym wywiadzie Dorota przyznała, że podczas urlopu chce jak najwięcej czasu poświęcać Hani.

Podział obowiązków jest, aczkolwiek ja niechętnie się dzielę. Wolę wszystko ogarniać sama. Sprawia mi to po prostu ogromną radość. W tej chwili nie pracuję i jest to czas przede wszystkim dla Hani - wyznała w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle.

Dorota twierdzi również, że jej córka jak każde dziecko potrzebuje uwagi i szybko się rozwija, ale w przeciwieństwie do innych dzieci, w nocy daje spokojnie spać rodzicom.

Moja Hania okazała się dzieckiem, które potrzebuje oczywiście uwagi, zwłaszcza w ciągu dnia, ponieważ pięknie się rozwija i ja staram się ten rozwój stymulować. Ale mam to szczęście, że przesypia pięknie noce. Oczywiście budzimy się tylko na karmienie i naprawdę nie narzekam na to.

A co z figurą pogodynki? Sądząc po najnowszych zdjęciach Gardias można stwierdzić, że po ciąży nie ma już śladu, ale ona jest nieco bardziej krytyczna. Opowiedziała też o tym, co pomogło wrócić jej do formy.

Gdyby nie było dietetyczki, gdyby nie było odpowiednich ćwiczeń, to gdzieś tam powrót do formy byłby trudny, trudniejszy niż jest teraz, ale on nie jest łatwy. Wymaga dużo pracy od kobiety. Chociaż znam takie panie, które tydzień po już wyglądały po prostu kwitnąco. Ja staram się jeszcze pewne niedoskonałości figury po ciąży zwalczyć - ćwiczę, są podpowiedzi jak o siebie zadbać. Jest w sklepach odpowiednia bielizna, która maskuje to i tamto - dodała ze śmiechem pogodynka.

Trzeba przyznać, że Dorota po urodzeniu dziecka prezentuje się kwitnąco i wygląda na naprawdę szczęśliwą :)

Dorota Gardias na spacerze z córką: