Dorota Gardias zabrała głos po śmierci Patryka Kalskiego. Znane są też przyczyny śmierci 

Jaka jest przyczyna śmierci Przemysława Wałęsy? Głos zabrała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Tatiana Paszkiewicz. W poniedziałek odbyła się sekcja zwłok syna Lecha Wałęsy, z której wynika, że do jego śmierci doszło kilka lub kilkanaście godzin przed odnalezieniem ciała. Wstępna opinia wyklucza udział osób trzecich, ale ze względu na to, że nie jest to jeszcze pełna opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej, a przede wszystkim ze względu na rodzinę, która prosiła o nieujawnianie tych informacji, nie informujemy o przyczynie śmierci. Nie ma żadnych przesłanek, wskazujących by było to samobójstwo - powiedziała w rozmowie z se.pl. Zobacz koniecznie: Dzieci Lecha Wałęsy. Kim są? Co robią? ZDJĘCIA​ Przyczyny śmierci Przemysława Wałęsy Informacja o śmierci Przemysława Wałęsy dotarła do mediów w niedzielę późnym wieczorem. Później potwierdził to drugi syn Lecha Wałęsy, Jarosław. Jeszcze przed sekcją zwłok w mediach pojawiały się głosy, że przyczyną śmierci syna byłego prezydenta jest "niezdrowy tryb życia". Niewykluczone, że Przemysław Wałęsa miał również problemy z alkoholem. Teraz rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zdradziła, że do śmierci nie doszło przy udziale osób trzecich ani że nie było to samobójstwo. Zobacz: Najbogatsi Polacy wspierają Lecha Wałęsę po śmierci syna Jaka jest przyczyna śmierci Przemysława Wałęsy? Jego strata to duży cios dla rodziny.