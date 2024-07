Święta coraz bliżej. Dla wielu gwiazd, które w tym roku zostały mamami, nadchodzące Boże Narodzenie będzie wyjątkowe. Zaprzyjaźniony serwis Babyonline.pl podczas otwarcia sklepu z zabawkami Smyk podpytał Dorotę Gardias o to, jak tegoroczna Gwiazdka będzie wyglądała u niej w domu. Zobacz: Gardias z partnerem na rodzinnym spacerze

- Jestem dumna, że mam już swoją rodzinę. Mam córkę, partnera, dwójkę dzieci partnera z poprzedniego związku. Prawdopodobnie spędzimy te święta w domu ze swoją choinką. Mama się zadeklarowała, że pierogi i uszka nam podeśle. Trochę mnie odciąży, chociaż powiedziałam mamie, że jestem po trzydziestce, więc może tych uszek i pierogów wypadałoby samemu ulepić. Ona na to: "Dopóki będę żyła, będę lepiła ja". Mama robi takie uszka, że po prostu mistrzostwo świata. Tata to wszystko doprawia, więc to jest coś wspaniałego. U nas jest bardzo tradycyjnie. Wszystkie potrawy robimy w dzień Wigilii.