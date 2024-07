Dorota Gardias od niespełna dwóch miesięcy jest szczęśliwą mamą. Ciąża pogodynki była bacznie śledzona przez media, gdyż ta nie wstydziła się ciążowego brzuszka i niemal do samego porodu pokazywała się publicznie.

Gwiazdka TVN'u już zaliczyła swój powrót na salony po urodzeniu Hani. Pogodynka udzieliła już kilku ogólnych wypowiedzi na temat bycia mamą. W najnowszym numerze "Flesza" pierwszy raz zdecydowała się na większą szczerość. Okazuje się, że Gardias do nowej roli podchodzi bardzo emocjonalnie i myśli o dziewczynce nieustannie, gdy jest poza domem. Zobacz: Dorota Gardias pierwszy raz po porodzie na salonach

- Choć Hania została pod opieką, by była ze swoim tatą, to cały czas o niej myślałam - powiedziała Gardias odnosząc się do swojego wyjścia na galę "Polacy z werwą".