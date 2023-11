Reklama

Kto jeszcze z planu serialu "Przyjaciółki" oprócz Małgosi Sochy spodziewa się dziecka? Okazuje się, że Dorota Czaja, która niedawno dołączyła do obsady hitu Polsatu - jest w drugiej ciąży! Aktorka i modelka właśnie ogłosiła radosną nowinę na swoim Instagramie.

Już niedługo...miłość x 4 - napisała pod rodzinnym zdjęciem Czaja.

Instagram

Dorota Czaja w drugiej ciąży

Dorota Czaja ma 37 lat i jest żoną Grzegorza Bilskiego, z którym ma synka Leonarda. Chłopczyk ma 5 lat. Teraz para zdecydowała się na kolejne dziecko.

Była prowadzącą "Bake off" w TVP 2. Zawsze podkreśla, że dla niej najważniejsza jest rodzina i to jej głównie się poświęca. Dlatego Czaja nie bierze udziału w wielu projektach, by skupić się na synku.

Instagram

Niedawno Dorota Czaja dołączyła do obsady serialu "Przyjaciółki". Gra Magdę, byłą żonę Żółkowskiego (Kamil Maćkowiak).

Instagram

To kolejna ciąża w show-biznesie, niedawno Odeta Moro, Edyta Pazura, Marina, Marika i Anna Skura ogłosiły, że zostaną mamami! Dorocie Czai i jej mężowi serdecznie gratulujemy.

Reklama

Zobacz także: Da się? Da! Te gwiazdy ukrywały swoją ciążę! Jak długo i dlaczego?