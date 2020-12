Może ciężko w to uwierzyć, ale mija 22 lata odkąd cała Polska zakochała się w "Miodowych latach"! Kultowy serial z Cezarym Żakiem, Arturem Barcisiem, Dorotą Chotecką i Agnieszką Pilaszewską w rolach głównych do tej pory cieszy się jednak ogromną popularnością (wciąż jest powtarzany na kanałach Polsatu). Dla wszystkich fanów mamy TEST! Co pamiętacie? Niektóre pytania będą łatwiejsze, inne naprawdę trudne!

Czas start!

