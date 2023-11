Michał Szpak ma kolejny powód do świętowania! Wokalista, który niedawno wydał swój nowy singiel "Don't Poison Your Heart" może już otwierać szampana. Rockowa, nostalgiczna ballada została niezwykle ciepło przyjęta na przez fanów muzyka i ma już na swoim koncie pierwszy wielki sukces!

„Don't Poison Your Heart” Michała Szpaka z milionem odsłon!

Singiel "Don't Poison Your Heart" miał swoją premierę niespełna miesiąc temu. Obecnie piosenka ma już ponad milion odsłon na portalu YouTube.com. A dokładnie, teledysk do najnowszego hitu Michała Szpaka został wyświetlony już ponad 1 383 205 razy. To doskonały wynik! "Don't Poison Your Heart" to pierwszy singiel z nadchodzącego, drugiego albumu Michała Szpaka. Od premiery debiutanckiej płyty wokalisty "Byle Być Sobą" minęły już ponad dwa lata.

