Michał Szpak niedawno wydał najnowszy utwór „Don’t Poison Your Heart”. Piosenka w błyskawicznym tempie podbiła listy przebojów, ale to jeszcze nie jej wokalista zawdzięcza najnowszy sukces (choć z pewnością tak będzie!). Jak się okazuje, to utwór „Color Of Your Life” uzyskał status diamentowej płyty!

Co to oznacza dla Michała? Ogromne wyróżnienie i mnóstwo pieniędzy! Sprawdźcie szczegóły na kolejnych stronach galerii.

