Donatan pojawił się w mediach za sprawą udziału w tegorocznym konkursie Eurowizji. Kontrowersyjny raper słynie ze swoich ostrych wypowiedzi w których nie boi się wyrażać własnego zdania. Wielokrotnie też powtarzał, że to on jest ojcem sukcesu Cleo, dlatego też rości sobie prawo do kierowania jej karierą i podejmowania za nią decyzji. Tak było chociażby w przypadku udziału wokalistki w "Tańcu z Gwiazdami". Przypomnijmy: "Taniec z Gwiazdami" chce Cleo. Donatan podjął decyzję za nią

Reklama

Wydana przez niego płyta "Równonoc. Słowiańska dusza" okazała się ogromnym sukcesem komercyjnym i pokryła się diamentem. Tak ogromna sprzedaż z pewnością przełożyła się również na zarobki producenta. Wydawać by się mogło, że ktoś z jego pozycją gustuje w najdroższych rzeczach i autach - nic bardziej mylnego. Na profilu Donatana na Facebooku znalazło się zdjęcie najbardziej pożądanego kilkanaście lat temu auta - Poloneza Caro. Wpis sugeruje, że jest to jego nowy zakup.



Hajs się zgadza więc pozwoliłem sobie na zakup tego smoka, z oryginalnym wyposażeniem! :) Wspieramy Polski przemysł motoryzacyjny i złomowniczy :) Brawurowa jazda samochodem marki Polonez! :) - napisał.



Cena samochodu na popularnym serwisie aukcyjnym waha się od 800 złotych do nawet 16 tysięcy. Oryginalny zakup, nie sądzicie?

Zobacz: Cleo była na dnie. Donatan zdradza jej sekrety

Zobacz także

Reklama

Donatan i Cleo z armią Słowianek w Sopocie: