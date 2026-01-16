Premier Donald Tusk zadeklarował swój udział w 34. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w wyjątkowy sposób. Przekazał na aukcję wyjątkowy przedmiot, który może niektórych zaskoczyć. Na tym jednak nie poprzestał.

Donald Tusk publicznie wspiera WOŚP

Donald Tusk przekazał na aukcję charytatywną złote korki – buty piłkarskie, które dostał od przyjaciół. Jak zaznaczył w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, są to „nówki sztuki, nieśmigane”, czyli nowe i nieużywane obuwie. Premier żartobliwie zapowiedział, że nie planuje powrotu do kariery piłkarskiej, a buty stanowią dla niego cenną pamiątkę.

Czas znowu zdjąć buty z kołka. Ale nie, nie bójcie się, nie wracam do kariery piłkarskiej. Te złote korki — nówki sztuki, nieśmigane — to jest prezent od moich przyjaciół. Dla mnie bardzo cenny. I dlatego postanowiłem przekazać te złote korki na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Oprócz samych złotych butów, zwycięzca aukcji otrzyma również niecodzienną możliwość – spotkanie z premierem w jego gabinecie. Donald Tusk osobiście zapowiedział:

Wypijemy kawę, będą ciastka i porozmawiamy

Tym samym aukcja WOŚP zyskała dodatkowy, unikatowy wymiar.

Premier dodał, że spotkanie odbędzie się w tej samej sali, w której wcześniej gościli m.in. Barack Obama, książę Karol (obecnie król Karol III), premier Kanady Justin Trudeau i prezydent Francji Emmanuel Macron. Dotychczas w aukcji Donalda Tuska wzięło udział 17 osób, a kwota opiewa już na przeszło 42 tysiące złotych!

34. Finał WOŚP zbliża się wielkimi krokami

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku odbywa się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Zebrane środki zostaną przeznaczone na wsparcie gastroenterologii dziecięcej. To kolejna edycja wydarzenia, które mobilizuje Polaków do udziału w licytacjach i zbiórkach na rzecz poprawy opieki zdrowotnej najmłodszych.

Fundacja WOŚP zachęca do udziału w aukcjach charytatywnych i przypomina swoje hasło: „Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!”. W tegoroczną akcję zaangażowało się już wielu obywateli, a w tym mnóstwo gwiazd. Największym echem odbija się aukcja Maćka Musiała, który w tym roku oferuje wspólne zatańczenie poloneza. Jak podkreślił, może to być na weselu, studniówce czy w dowolnym miejscu, a on sam gwarantuje, że pojawi się w stroju Pana Tadeusza.

Iga Świątek natomiast wystawiła na aukcję swoją rakietę tenisową z autografem, przy pomocy której zwyciężyła Wimbledon w lipcu 2025 roku.

