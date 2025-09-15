Wieczorem, 15 września 2025 roku, doszło do niepokojącego incydentu w centrum Warszawy. Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona, który operował nad Belwederem oraz budynkami rządowymi przy ulicy Parkowej. Premier Donald Tusk poinformował o sprawie w serwisie X. Z kolei komendant SOP płk. Bogusław Piórkowski w rozmowie z TVN24 przekazał, że funkcjonariusze zauważyli obiekt latający, co zgłosili swoim przełożonym po czym rozpoczęła się błyskawiczna akcja neutralizacji. Udało się przechwycić drona i zatrzymać dwie osoby.

Reklama

Zatrzymani obywatele Białorusi. Co wiemy?

Służby poinformowały, że w związku z incydentem zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Jak nieoficjalnie podaje Onet, zatrzymani mają około 20 lat. Obecnie trwają czynności wyjaśniające prowadzone przez policję. O incydencie nad Belwederem, gdzie po zaprzysiężeniu zamieszkał Karol Nawrocki z rodziną, poinformował Donald Tusk:

Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu. napisała na platformie X.

Na antenie TVN24 minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wskazała, że nie należy wyciągać pochopnych wniosków. Jej zdaniem wiele wskazuje na to, że dron nie przyleciał zza granicy, lecz został wypuszczony na miejscu przez zatrzymanych. Dodała, że wszystkie okoliczności zdarzenia zostaną wyjaśnione.

Rosyjskie drony nad Polską tydzień wcześniej

Incydent z dronem nad Belwederem miał miejsce zaledwie kilka dni po poważnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. W nocy z 9 na 10 września 2025 roku Polska i sojusznicze siły zestrzeliły kilka maszyn, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie. To pierwszy przypadek w nowoczesnej historii, kiedy polskie Siły Powietrzne użyły uzbrojenia do neutralizacji zagrożenia powietrznego w przestrzeni powietrznej kraju.

Z powodu eskalacji incydentów powietrznych i trwających manewrów wojskowych Zapad-2025, od czwartku wszystkie przejścia graniczne z Białorusią zostały zamknięte do odwołania. Decyzję tę podjęto ze względów bezpieczeństwa, a także w odpowiedzi na rosnące napięcie militarne w regionie.

Reklama

Zobacz także: Donald Trump zaskoczył nowym komentarzem o rosyjskich dronach nad Polską. Jest reakcja Donalda Tuska