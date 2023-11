Niedawno Kasia Tusk urodziła swoje pierwsze dziecko - córeczkę. Blogerka do tej pory nie zdradziła jednak imienia swojej pociechy, nie napisała również nic na temat płci, ale zdradziła ją szwagierka. Kasia Tusk od początku ciąży była bardzo tajemnicza i swój stan przez długi czas chciała utrzymać w sekrecie. Gdy jednak nie dało się już ukryć ciążowego brzuszka, dopiero wtedy przyznała się, że wraz ze swoim mężem Staszkiem oczekuje dziecka.

Córka Kasi Tusk przyszła na świat pod koniec stycznia, a już na początku lutego w mediach ukazały się pierwsze zdjęcia blogerki z dzieckiem ze spaceru. Teraz ukochaną wnuczkę pokazał Donald Tusk!

Donald Tusk na spacerze z wnuczką

Ostatnio Donald Tusk miał okazję spędzić czas z rodziną i wykorzystał wolne chwile na pierwszy w życiu spacer ze swoją wnuczką. Te chwile uwiecznił na swoim Instagramie, publikując zdjęcie ze spaceru oraz krótkie nagranie. Donald Tusk nie ukrywał swojej radości, podpisując fotografię słowami:

Szczęście dziadka

Nie da się ukryć, że Donald Tusk zachwycił i rozczulił internautów. Pod zdjęciem nie zabrakło wielu pozytywnych komentarzy. Fani ujrzeli bowiem całkiem nową twarz Donalda Tuska - jako czułego dziadka, który jest zakochany w swojej wnuczce.

Coś wspaniałego! Kocham pana jeszcze bardziej! Co za słodki obrazek - piszą internauci.

Warto dodać, że Kasia Tusk również opublikowała zdjęcie z tego samego spaceru. Nie widać na nim Donalda Tuska, ale za to blogerka pokazała swoją stylizację i wózek córeczki. Młoda mama na spacerze z dzieckiem wyglądała bardzo stylowo - klasyczny płaszczyk w beżowym odcieniu dobrała do szarych i obcisłych spodni. Do tego miała modne kozaki z długimi cholewkami.

Kasia Tusk została mamą pod koniec stycznia

Instagram

Pierwsze zdjęcia Kasi Tusk z córeczką można było zobaczyć już na początku lutego!

