Donald Tusk w swoim przemówieniu po wyborach prezydenckich jednoznacznie zaznaczył, że jego rząd nie zamierza wycofywać się z obranej polityki. Premier zadeklarował jedno!

Kilkanaście godzin po wynikach wyborów prezydenckich Donald Tusk zabrał głos i przemówił. Tusk zaznaczył, że choć wynik wyborów nie był oczekiwany przez jego obóz polityczny, nie ma mowy o rezygnacji z wcześniej przyjętych planów. Dodał, że jego rząd nie ugnie się przed zmianami nastrojów politycznych i będzie kontynuować pracę dla dobra kraju.

Za nami wybory prezydenckie. Dawno nie było tak wielkich emocji(...)Jakbyśmy nie oceniali zwycięskiego kandydata, należy uznać jego wygraną i pogratulować jego wyborcom. Co niniejszym czynię. Dziękuję także przegranemu za determinację i walkę do końca o każdy głos. Chcę wam wszystkim dzisiaj zadeklarować, że nie zatrzymam się ani na chwilę jako premier polskiego rządu w swojej pracy i w naszej wspólnej walce o Polskę, jaką wymarzyliśmy sobie u progu niepodległości. Wolną, suwerenną, bezpieczną i dostatnią. Wybory prezydenckie niczego tu nie zmieniły i nie zmienią

Za nami wybory prezydenckie. Dawno nie było tak wielkich emocji(...)Jakbyśmy nie oceniali zwycięskiego kandydata, należy uznać jego wygraną i pogratulować jego wyborcom. Co niniejszym czynię. Dziękuję także przegranemu za determinację i walkę do końca o każdy głos. Chcę wam wszystkim dzisiaj zadeklarować, że nie zatrzymam się ani na chwilę jako premier polskiego rządu w swojej pracy i w naszej wspólnej walce o Polskę, jaką wymarzyliśmy sobie u progu niepodległości. Wolną, suwerenną, bezpieczną i dostatnią. Wybory prezydenckie niczego tu nie zmieniły i nie zmienią