Patryk M., znany szerzej jako „Wielki Bu”, znalazł się w centrum głośnego skandalu polityczno-kryminalnego. Mężczyzna został zatrzymany we wrześniu na lotnisku w Hamburgu, gdy próbował opuścić Niemcy i udać się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Obecnie przebywa w hamburskim areszcie i oczekuje na decyzję dotyczącą ekstradycji do Polski.

Jak poinformował TVN, Patryk M. wystąpił do władz niemieckich w Berlinie z wnioskiem o azyl polityczny. Uzasadniał to obawą przed niesprawiedliwym traktowaniem przez polski wymiar sprawiedliwości oraz możliwością wykorzystania jego osoby w politycznych rozgrywkach pomiędzy rządem a prezydentem.

Donald Tusk i Radosław Sikorski wbili szpilę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu

Reakcje polskich polityków były błyskawiczne i pełne emocji. Premier Donald Tusk skomentował sprawę w mediach społecznościowych. Korzystając z okazji, wbił szpilę prezydentowi Nawrockiemu.

Kolega prezydenta «Wielki Bu» boi się polskiego wymiaru sprawiedliwości i słusznie. Szuka azylu. Rozumiem. Ale że u Niemca?! napisał Tusk.

Radosław Sikorski, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, również nie przebierał w słowach.

Kibolski patriota Wielki Bu uznał, że Polska przestała być bezpieczna dla porywaczy, sutenerów i złodziei. Ale żeby uznać, że Niemcy są bardziej praworządne?! Nie mógł poprosić o azyl w Budapeszcie? skwitował na platformie X (dawniej Twitter).

Nie po raz pierwszy premier docina politycznym przeciwnikom w mediach społecznościowych. Ostatnio Tusk zażartował z lidera Konfederacji, który miał ukraść patelnię w IKEI.

Kim jest Patryk M.?

Patryk M. to nie tylko osoba podejrzana o przestępstwa narkotykowe. W mediach przypomina się również jego powiązania z Karolem Nawrockim. W 2024 roku Patryk M. opublikował dwa zdjęcia dokumentujące spotkania z Nawrockim, obecnym prezydentem. To właśnie te znajomości budzą kontrowersje i dodatkowe pytania o możliwe wpływy i powiązania polityczne.

Gregor P. Jezierski, adwokat reprezentujący Patryka M. w Niemczech, podkreśla, że jego klient nie zamierza unikać odpowiedzialności, lecz chce uniknąć politycznego wykorzystania swojej osoby.

Chcemy wykazać przed sądem, a także przed urzędem do spraw imigracji, że w sprawie mojego klienta istnieje uzasadniona obawa, że stanie się on obiektem rozgrywek politycznych między rządem a urzędem Prezydenta powiedział Jezierski.

