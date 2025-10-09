Donald Trump po raz kolejny znalazł się w centrum uwagi mediów. Tym razem wszystko za sprawą zdjęć z jego spotkania z premierem Kanady, które pojawiły się w internecie. Fotografie 79-letniego prezydenta Stanów Zjednoczonych natychmiast wzbudziły lawinę komentarzy. Najwięcej emocji wywołał widok spuchniętych kostek polityka. Zdjęcia te uruchomiły kolejną falę spekulacji na temat jego stanu zdrowia. Ten kadr pokazuje, że sytuacja wygląda naprawdę niepokojąco!

Donald Trump znów szokuje, ale nie chodzi o politykę

To nie pierwszy raz, gdy wygląd fizyczny Donalda Trumpa jest szeroko komentowany. W końcu Prezydent USA ma ogromny wpływ na politykę całego świata, a od jakiegoś czasu nie ukrywa, że jego głównym celem jest zakończenie aktualnych konfliktów zbrojnych, a nawet miał nadzieję na pokojową Nagrodę Nobla.

Tym razem jednak to nie polityka Donalda Trumpa przyciągnęła uwagę, ale jego stan zdrowia. Jak wiadomo, kilka miesięcy wcześniej uwagę mediów przykuły siniaki na jego dłoniach, które były widoczne podczas spotkania z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz podczas ceremonii w Waszyngtonie. Wtedy tłumaczono je częstymi uściskami dłoni, ale od tamtej pory Trump pojawiał się publicznie tak, aby odbarwienia na skórze nie były widoczne.

Zdjęcia Trumpa obiegły sieć, a wszyscy patrzą na jedno!

Ostatnio Donald Trump pojawił się na oficjalnym spotkaniu z premierem Kanady w Białym Domu. Było to duże wydarzenie, a wszyscy zwrócili uwagę nie tylko na kontekst polityczny, ale również na wygląd prezydenta Trumpa, który miał widocznie spuchnięte kostki. Tego nie dało się ukryć!

Z informacji podanych przez rzeczniczkę Białego Domu Karoline Leavitt wynika, że Donald Trump sam zgłosił się do lekarzy po tym, jak zauważył obrzęki nóg. Badania wykazały u niego przewlekłą niewydolność żylną, czyli schorzenie, które może powodować właśnie tego typu objawy, jak opuchlizna kończyn dolnych. Rzeczniczka zapewniła, że nie stwierdzono zakrzepicy żył głębokich czy niewydolności serca, a ogólny stan zdrowia Donalda Trumpa jest dobry.

Donald Trump sam zgłosił się do lekarzy po tym, jak zauważył obrzęk kończyn dolnych poinformowała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Choć oficjalne stanowisko wydaje się uspokajające, w mediach społecznościowych i serwisach informacyjnych nie brakuje komentarzy sugerujących, że problemy zdrowotne Trumpa mogą być poważniejsze, niż oficjalnie przyznano.

