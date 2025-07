To już oficjalne! Biały Dom ujawnił najnowsze wyniki badań Donalda Trumpa i w oficjalnym oświadczeniu przyznano, że zmaga się z przewlekłą chorobą. Powodem zaniepokojenia opinii publicznej były niepokojące objawy, dlatego zdecydowano się na serię badań. Są już znane wyniki, a diagnoza nie wpływa na sprawowanie urzędu prezydenta USA.

Podczas oficjalnego briefingu prasowego w Białym Domu rzeczniczka Karoline Leavitt potwierdziła informację dotyczącą prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Jak się okazuje, cierpi on na przewlekłą niewydolność żylną kończyn dolnych.

Diagnoza została postawiona po wykonaniu badania ultrasonograficznego, które zlecono z powodu opuchlizny nóg u prezydenta. Donald Trump ma obecnie 79 lat i mimo zaawansowanego wieku aktywnie uczestniczy w życiu publicznym. Rzeczniczka podkreśliła, że choć sama diagnoza brzmi niepokojąco, to stan zdrowia prezydenta nie budzi poważniejszych obaw lekarzy. Choroba została określona jako łagodna i co najważniejsze nie wpływa na zdolność Donalda Trumpa do pełnienia obowiązków głowy państwa. Niemniej, informacja ta wywołała poruszenie zarówno w mediach amerykańskich, jak i na arenie międzynarodowej.

Pierwsze niepokojące sygnały pojawiły się, gdy dziennikarze zaczęli zwracać uwagę na wyraźnie opuchnięte nogi Donalda Trumpa. W związku z tym lekarze postanowili wykonać badania, które wykazały przewlekłą niewydolność żylną. Dodatkowym powodem do spekulacji były widoczne siniaki na dłoniach prezydenta.

Leavitt, odpowiadając na pytania mediów, wyjaśniła, że siniaki są konsekwencją stosowania aspiryny, ważnej w profilaktyce sercowo-naczyniowej. Rzeczniczka zaznaczyła, że jest to typowe dla osób w starszym wieku, szczególnie gdy przyjmują leki wpływające na układ krążenia.

🚨MAJOR BREAKING: Donald Trump has been diagnosed with “chronic venous insufficiency” after reporting swelling in his legs and ankles.

Karoline Leavitt also reported that Trump’s widely noticed bruising on hand is “caused by handshaking”and taking aspirin for the condition. pic.twitter.com/5c8wHoSTPn

— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) July 17, 2025