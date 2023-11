Ostatnie dni Donald Trump spędza w Wielkiej Brytanii, gdzie m.in. spotkał się z królową Elżbietą II i pozostałymi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej. Prezydent USA udzielił też ekskuzywnego wywiadu prezenterowi Good Morning Britain, w którym wyznał, co sądzi o Meghan Markle i księciu Harrym. Odniósł się do słów Meghan z 2016 roku, gdy księżna określiła go mianem mizoginisty. Skomentował także plotki, jakoby książę Harry unikał go podczas spotkania w Pałacu Buckingham.

Donald Trump o Meghan Markle

Meghan Markle zawsze otwarcie wyrażała swoje poglądy i nie jest żadną tajemnicą, że staje w obronie praw kobiet. Nie kryła się więc nigdy ze swoją niechęcią do obecnego prezydenta USA. Teraz Donald Trump skorzystał z okazji i odniósł się do jej krytycznych słów w wywiadzie dla Good Morning Britain, którego udzielił Piersowi Morganowi.

Była dla mnie wredna. I to jest w porządku, żeby mogła być wredna, nie jest dobrze, gdybym ja był wredny dla niej - powiedział prezydent USA. - Wiesz co? Robi dobrą robotę, mam nadzieję, że cieszy się życiem. Myślę, że jest bardzo miła - dodał.

Donald Trump podkreślił również, że książę Harry nie unikał go w Pałacu Buckingham.

Nie, nie, nie, wręcz przeciwnie. W rzeczywistości spędził dużo czasu, rozmawiając z Ivanką i moją rodziną. Podszedłem - nie mógł być milszy. Myślę, że jest świetny - powiedział prezydent USA.

Donald Trump dodał też, ma świetne stosunki z księciem Karolem. Przyznał również, że jego zmarła matka Maria byłaby dumna, gdyby zobaczyła, że bawił się na bankiecie w towarzystwie królowej Elżbiety II, ponieważ "kochała brytyjską monarchię".

Donald Trump z Melanią na bankiecie u królowej Elżbiety II

Donald Trump pochwalił się dobrymi relacjami z księciem Karolem

Meghan Markle nie zjawiła się na spotkaniu z prezydentem USA